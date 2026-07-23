Журналист Такер Карлсон обвинил власти США в преследовании граждан. По его словам, американцы подвергаются задержаниям сразу после возвращения из России.

Заявление прозвучало в подкасте East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид. Он утверждает, что путешественников берут под стражу прямо по прилёте домой.

«И людей арестовывают на обратном пути», — отметил телеведущий. При этом он подчеркнул, что российская сторона официально не препятствует визитам. Несмотря на жесткую риторику Вашингтона, визу для нового путешествия журналист успешно получил.

Сам Карлсон планировал вновь посетить страну предстоящей зимой. Однако от поездки пришлось отказаться. Он столкнулся с определёнными трудностями при подготовке к вылету, однако раскрывать их суть отказался.

Официальных подтверждений массовых задержаний возвращающихся туристов пока нет. Представители американских ведомств ситуацию никак не комментируют.

До этого Карлсон рассказал о необычной встрече с главой европейской дипломатии Каей Каллас. По его словам, выступление политика перед группой дипломатов вызвало у присутствующих удивление и вопросы о её профессиональном уровне.