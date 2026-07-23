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Регион
23 июля, 05:35

«Картонный майдан» оказался спектаклем? Азаров рассказал, кто дирижировал протестами на Украине

Азаров заявил, что «картонные майданы» организовал Сергей Стерненко

Обложка © Telegram / STERNENKO

Обложка © Telegram / STERNENKO

За организацией так называемых «картонных майданов» на Украине стоял Сергей Стерненко. Такое мнение ТАСС высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров, связав акции с дальнейшим усилением нацификации Киева.

Координацией этих акций занимался Сергей Стерненко — бывший помощник Михаила Фёдорова. Азаров также охарактеризовал его как убеждённого нациста и напомнил, что тот был причастен к убийству человека, которое снимал на видео, однако ответственности за это не понёс.

Бывший глава правительства считает, что участие Стерненко в подготовке протестов говорит о курсе Киева на дальнейшую нацификацию. По его мнению, именно таким людям украинские власти поручают проведение подобных мероприятий.

«Картонный майдан» — эта бутафория, декорации, которые должны были показать, что общество недовольно кадровыми решениями. На самом деле влияние их нулевое», — сказал он.

Он связал отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с решением западных кураторов Киева, а не с уличными акциями. Вместо этого, считает Азаров, ключевую роль сыграла позиция западных союзников Украины, которые, по его мнению, сделали ставку на ужесточение диктатуры на фоне проблем, с которыми власти сталкиваются как на фронте, так и внутри страны.

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Ранее сообщалось, что акции с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны Украины продолжаются уже седьмой день подряд. Участники выступлений заявляют о недовольстве бюрократией, коррупцией и жестоким отношением командиров к военнослужащим.

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Милена Скрипальщикова
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