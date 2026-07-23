Мутная река утащила парня на дно за одну секунду, его тело так и не нашли

В малайзийском штате Саравак ведутся поиски 15-летнего Тауфика Эзани Абдуллы. Подросток ушёл под воду на глазах у родных и больше не появился на поверхности, передаёт DayakDaily.

Инцидент произошёл 21 июля на реке Сунгай Сетерап. Группа из восьми человек рыбачила сетями с четырёх лодок. В полдень, когда рыболовная сеть зацепилась за препятствие на дне, юноша нырнул в воду, чтобы её распутать, но на поверхности так и не появился.

Родственники мальчика — его дядя и двоюродный брат — немедленно подняли тревогу. Они вызвали профессиональных спасателей. По словам очевидцев, причиной трагедии стало нападение крупного животного.

Мужчины утверждают, что видели рептилию. Крокодил выпрыгнул из реки именно там, где исчез Абдулла. Сейчас эксперты склоняются к версии о нападении этого хищника.

Спасатели приступили к работе сразу после вызова. На данный момент поиски не дали результатов. Местные жители присоединились к отрядам прочесывания береговой линии.

Судьба рыбака остается неизвестной. Вероятность найти его живым крайне мала из-за быстрого течения и наличия опасных животных. Официальные лица пока воздерживаются от окончательных выводов до завершения операции.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний школьник погиб после нападения крокодила на реке Гхагхара. Спустя почти пять часов поисков местные жители обнаружили тело ребёнка, которое оказалось частично растерзано хищником.