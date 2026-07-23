На Западе усомнились, что Зеленский погасит кризис одной громкой отставкой

Отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вряд ли сможет вывести украинские власти из политического кризиса. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Профессор обратил внимание, что, несмотря на кадровые перестановки, Михаил Фёдоров так и не вернулся на пост министра обороны. Именно поэтому, считает он, говорить о разрешении политического кризиса пока преждевременно.

«Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его всё более нелегитимное правительство?» — заключил он.

Ранее в Сети опровергли сообщения, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский передал своему преемнику Михаилу Драпатому армию, находящуюся в состоянии наступления. Заявления, что с начала 2026 года украинские войска якобы вернули под свой контроль около 700 квадратных километров территории, не соответствуют реальной обстановке на линии боевого соприкосновения.