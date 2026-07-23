Посольство Франции назвало самые выдаваемые россиянам визы
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Россияне по-прежнему могут получать шенгенские визы во Франции, при этом основная часть оформляемых разрешений относится к краткосрочной категории. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Франции в Москве.
Самым востребованным вариантом остаются краткосрочные разрешения. Их чаще всего оформляют для туристических путешествий и временного пребывания за рубежом.
Ранее визовый центр Франции в Москве изменил порядок подачи заявлений на шенгенские визы. С 15 июля документы перестали принимать по нотариальной доверенности, поэтому большинству заявителей теперь необходимо обращаться лично.
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