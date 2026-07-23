Мать сгорела на глазах у детей во время жарки зефира на палочках

Жительница Австралии погибла после трагического инцидента во время приготовления угощения для своих детей. Женщина получила тяжёлые ожоги, когда огонь с мангала перекинулся на неё во дворе дома в Сиднее. Об этом сообщило издание News.com.au.

Трагедия произошла в начале июля на территории частного дома в австралийском Сиднее. 38-летняя Шарлотта Роуз-Энн Хилл сначала готовила барбекю, а затем решила сделать детям зефир на палочках. Во время розжига мангала пламя неожиданно охватило женщину. Её дети — 11-летний сын и семилетняя дочь — стали звать взрослых на помощь.

Мальчик попытался самостоятельно спасти мать и начал сбивать огонь с её одежды своей курткой. Вскоре к ним выбежал супруг Хилл, после чего вместе им удалось потушить пламя. Женщину доставили в больницу с серьёзными ожогами лица и рук. После первой операции она сохраняла связь с семьёй и разговаривала с детьми по телефону.

Однако спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось. Несмотря на усилия врачей, спасти Хилл не удалось — она скончалась 10 июля. После случившегося родственница погибшей начала сбор средств для её детей. Деньги планируют направить на помощь семье и будущие расходы на обучение.

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