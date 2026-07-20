Семья обвинила девушку: в Аргентине выясняют, как заживо сгорел 20-летний парень

В аргентинском городе Маркос-Хуарес расследуют гибель 20-летнего Исайаса Барреры, который получил ожоги 95% тела при невыясненных обстоятельствах. Молодой человек провёл в больнице два дня, однако врачам не удалось его спасти.

Инцидент произошёл 11 июля в доме на улице Себальос. Камера наблюдения сняла, как охваченный огнём Баррера выбежал на улицу и начал звать на помощь. Соседи попытались потушить пламя, а одна из женщин набросила на него одеяло.

Пострадавшего сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в ожоговый центр Кордовы. Спустя два дня он умер из-за тяжести полученных травм.

Родственники Барреры утверждают, что горючее на него могла вылить возлюбленная, когда он собирался закурить. Семья потребовала расследовать произошедшее как возможное убийство и провела акцию с требованием установить обстоятельства трагедии.

Сама девушка заявила полиции, что молодой человек мог загореться во время работы с бензином, которым он чистил мотоцикл. По данным Infobae, первые показания свидетелей и результаты экспертиз пока указывают на возможный несчастный случай при контакте топлива с огнём. Однако следователи подчёркивают, что эта версия ещё не признана окончательной.

Прокуратура продолжает изучать записи камер, показания очевидцев и результаты экспертиз, чтобы выяснить, участвовал ли в произошедшем кто-либо ещё. О задержаниях по делу не сообщалось.

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