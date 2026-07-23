В Мексике застрелили журналиста Франсиско Лейву

Журналист Франсиско Алехандро Лейва погиб в результате вооружённого нападения в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщила газета El Universal.

По данным издания, нападение произошло в муниципалитете Сан-Пабло-Этла. Не менее 2 вооружённых мужчин на мотоциклах открыли огонь по журналисту, когда он находился возле уличной палатки с едой.

Ранее Лейва возглавлял региональную телерадиовещательную сеть CORTV. В последнее время он вёл авторскую колонку, где регулярно критиковал губернатора штата Саломона Хару.

Глава региона осудил убийство и заявил, что преступление будет расследовано. Он также признал, что погибший открыто критиковал работу правительства штата. К расследованию планируют подключить специалистов Генеральной прокуратуры Мексики, занимающихся преступлениями против свободы слова.

По информации El Universal, Франсиско Лейва стал уже 6-м журналистом, убитым в Мексике с начала 2026 года. Из них 3 преступления произошли в штате Веракрус, ещё по одному — в штатах Герреро, Пуэбла и Оахака.

Ранее итальянские правоохранители расследуют гибель спортивного журналиста Луиджи Эспозито, тело которого нашли с признаками избиения и поджога, основная версия — личный конфликт, а не профессиональная деятельность. Расследование осложняется отсутствием камер на месте преступления.