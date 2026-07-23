«Не смог сдержать слез»: Крымчанин преодолел 12 тысяч километров на велосипеде ради возвращения домой
Крымчанин проехал 12 тысяч км на велосипеде из Таиланда до Кубани
Крымчанин проехал 12 тысяч км на велосипеде из Таиланда до Кубани. Обложка © Telegram / «Из Пхукета в Крым на велике:12.000 км. на велике!»
Крымчанин Андрей Павлов спустя 80 дней пути пересёк границу России и добрался до Славянска-на-Кубани. До родного полуострова ему осталось преодолеть несколько сотен километров после путешествия через пять стран. Об этом он рассказал Kp.ru.
Крымчанин проехал 12 тысяч км на велосипеде из Таиланда до Кубани. Видео © Telegram / «Из Пхукета в Крым на велике:12.000 км. на велике!»
Велопутешествие Андрея Павлова стартовало 2 мая в Таиланде. Мужчина, несколько лет проживший на Пхукете, приобрёл подержанный велосипед, собрал необходимые вещи и отправился в путь к родному Крыму. По словам путешественника, поездка стала для него попыткой изменить жизнь и вернуться к прежнему себе. Для дороги он выбрал максимально бюджетный вариант: ночевал в палатке, иногда останавливался у местных жителей и рассчитывал на помощь подписчиков.
За 80 дней Андрей преодолел около 12 тысяч километров. Его маршрут прошёл через Лаос, Китай, Монголию и Казахстан, после чего он оказался на территории России. Большую часть пути мужчина ежедневно проезжал по 50–70 километров. Дорогу сопровождали жара, пыль, проливные дожди и ночёвки вдали от привычного комфорта.
После пересечения российской границы путешественник признался, что не смог сдержать эмоций. Этот момент он записал на видео, где рассказал о радости возвращения домой. Сейчас Андрей находится в Славянске-на-Кубани. Последний участок маршрута до Крыма уже близок к завершению, а за его путешествием продолжают следить почти 14 тысяч подписчиков.
Ранее в Новосибирске состоялась встреча с Павлом Шабалиным и Тамарой Погосян, которые отправились в пеший поход из Москвы во Владивосток. Путешественники вышли с Красной площади 19 января 2026 года и за 153 дня преодолели свыше 3700 километров.
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