«Не смог сдержать слез»: Крымчанин преодолел 12 тысяч километров на велосипеде ради возвращения домой

Крымчанин Андрей Павлов спустя 80 дней пути пересёк границу России и добрался до Славянска-на-Кубани. До родного полуострова ему осталось преодолеть несколько сотен километров после путешествия через пять стран. Об этом он рассказал Kp.ru.

Крымчанин проехал 12 тысяч км на велосипеде из Таиланда до Кубани. Видео © Telegram / «Из Пхукета в Крым на велике:12.000 км. на велике!»

Велопутешествие Андрея Павлова стартовало 2 мая в Таиланде. Мужчина, несколько лет проживший на Пхукете, приобрёл подержанный велосипед, собрал необходимые вещи и отправился в путь к родному Крыму. По словам путешественника, поездка стала для него попыткой изменить жизнь и вернуться к прежнему себе. Для дороги он выбрал максимально бюджетный вариант: ночевал в палатке, иногда останавливался у местных жителей и рассчитывал на помощь подписчиков.

За 80 дней Андрей преодолел около 12 тысяч километров. Его маршрут прошёл через Лаос, Китай, Монголию и Казахстан, после чего он оказался на территории России. Большую часть пути мужчина ежедневно проезжал по 50–70 километров. Дорогу сопровождали жара, пыль, проливные дожди и ночёвки вдали от привычного комфорта.

После пересечения российской границы путешественник признался, что не смог сдержать эмоций. Этот момент он записал на видео, где рассказал о радости возвращения домой. Сейчас Андрей находится в Славянске-на-Кубани. Последний участок маршрута до Крыма уже близок к завершению, а за его путешествием продолжают следить почти 14 тысяч подписчиков.

Ранее в Новосибирске состоялась встреча с Павлом Шабалиным и Тамарой Погосян, которые отправились в пеший поход из Москвы во Владивосток. Путешественники вышли с Красной площади 19 января 2026 года и за 153 дня преодолели свыше 3700 километров.