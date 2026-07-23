Схема на миллионы рухнула в суде: Трое юристов получили сроки за аферу с бизнесом

Троих юристов в Хабаровске признали виновными в мошенничестве на 144 млн рублей в отношении двух граждан Китая. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил фигурантам от 7 до 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Также осуждённым назначены штрафы в размере до 800 тыс. рублей. Один из них дополнительно признан виновным в отдельном эпизоде хищения денежных средств с использованием служебного положения.

Как установил суд, в 2017–2018 годах один из обвиняемых, занимавшийся регистрацией юридических лиц, в том числе компаний с китайским участием, организовал преступную группу для завладения активами предприятия. По версии следствия, участников общества убедили преобразовать его в кооператив, после чего в состав организации включили сообщников.

Затем был подменён протокол общего собрания, который зарегистрировали в налоговом органе. После этого организовали корпоративный спор и провели ряд процедур, в результате которых двух граждан КНР исключили из кооператива за неуплату паевых взносов, выплатив им минимальную компенсацию.

По данным суда, ущерб двум иностранным гражданам составил 144 млн рублей. Кроме того, один из осуждённых под предлогом инвестиций получил от потерпевших ещё более 39 млн рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудницы банка и сообщники похитили из хранилища почти 8,9 тыс. золотых монет «Победоносец» на сумму около 2 млрд рублей, одна фигурантка отправлена под домашний арест, другая — под стражу.