Китаянка ожила перед кремацией и стала известной художницей

Жительница Китая Чэнь Цуй Цзюй пережила невероятное событие: девушку, которую приняли за умершую, обнаружили живой перед кремацией. После этого случая она стала известной художницей и получила признание в мире искусства. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Сейчас 49-летняя Чэнь Цуй Цзюй известна в Китае благодаря своим картинам, однако её путь к славе начался с трагического случая. Девушка родилась в деревне провинции Гуйчжоу, а в 18 лет переехала в город Дунгуань провинции Гуандун, где устроилась работать на завод. Тяжёлый труд не приносил достатка, а заработка едва хватало на самое необходимое. Однажды у Чэнь поднялась высокая температура, после чего она потеряла сознание во время прогулки возле реки.

Спустя несколько дней девушку обнаружил лодочник. Она лежала на берегу, была покрыта грязью и не показывала признаков жизни. Мужчина решил, что она умерла, и обратился в похоронное бюро. Однако во время подготовки к кремации сотрудник заметил движение ноги. Он немедленно вызвал полицию, после чего Чэнь доставили в больницу.

Врачи диагностировали у девушки сильное истощение, обезвоживание и отказ нескольких органов. После трёх месяцев в реанимации она смогла восстановиться. Необычная история получила широкий общественный резонанс. Жители Китая отправляли Чэнь письма с поддержкой, а её случай стал известен далеко за пределами родного региона.

Позже известный художник Чэнь Чжун Лянь узнал о её увлечении рисованием и пригласил девушку на обучение. Он помог ей развить способности и поддерживал её на протяжении всего творческого пути. В 1999 году Чэнь Цуй Цзюй получила первую профессиональную награду за свои работы. С тех пор художница стала обладательницей множества премий, а её необычная судьба недавно легла в основу традиционной китайской оперы.

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