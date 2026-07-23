Не навреди: Названа главная ошибка, которая тормозит восстановление после инсульта

Стремление делать всё за больного — главный тормоз реабилитации. Об этом рассказал врач-психиатр, руководитель Медико-психологического департамента клиники «Три сестры» Павел Гусак.

По его словам, желание подать ложку, застегнуть рубашку или помочь подняться естественно, но именно гиперопека лишает человека самостоятельности. Если пациент способен справиться сам — пусть медленно и неловко, — ему нужно дать этот шанс. Так возвращается не только моторика, но и чувство контроля над жизнью.

Вредит и постоянный контроль со стороны родных: подсчёт шагов, напоминания о занятиях, тревога из-за медленного прогресса. Пациент воспринимает это как давление. Гусак в комментарии Здоровью Mail советует фиксировать не провалы, а маленькие победы — удержал кружку, прошёл лишний метр, приготовил завтрак. Именно из них складывается прогресс.

Резких прорывов не бывает, поэтому специалисты используют систему конкретных целей: вместо абстрактного «восстановить руку» — задача застегнуть молнию или пройти определённое расстояние. Это помогает видеть движение даже в периоды застоя.

Семья тоже в зоне риска. Месяцы жизни вокруг болезни без отдыха и заботы о себе ведут к выгоранию. Поэтому в современной реабилитации психолог работает и с родственниками, помогая вернуть в отношения место для обычной жизни, а не только для лечения.

Задача близких — не подменять врачей, а создать среду для самостоятельности. Парадокс в том, что иногда лучшая помощь — просто дождаться, пока человек справится сам. Из таких моментов и вырастает настоящее восстановление.

Ранее врач-невролог рассказал, что организм может предупреждать об угрозе инсульта за несколько дней или даже недель, но сигналы часто списывают на обычное недомогание. Внезапная слабость в конечностях, онемение половины лица, кратковременные сбои речи, зрения или координации — всё это тревожные маркеры, которые нередко указывают на транзиторную ишемическую атаку, то есть генеральную репетицию инсульта.