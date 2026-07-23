Рубио заявил о сохранении позиции США по поставкам оружия Украине

Вашингтон не пересматривал подход к продаже вооружений Украине и продолжает работать с союзниками в рамках программы закупок американского оружия за европейские средства PURL. Об этом на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Соединённые Штаты продолжают участвовать в программе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения за счёт средств европейских государств.

«В этом плане наша политика не изменилась», — заключил он.

Ранее Марко Рубио заявил, что поиск решения украинского конфликта потребует новых предложений и нестандартных подходов. По словам госсекретаря США, предыдущие инициативы не смогли привести к согласию между сторонами.