Рубио заявил о сохранении позиции США по поставкам оружия Украине
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Вашингтон не пересматривал подход к продаже вооружений Украине и продолжает работать с союзниками в рамках программы закупок американского оружия за европейские средства PURL. Об этом на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Соединённые Штаты продолжают участвовать в программе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения за счёт средств европейских государств.
«В этом плане наша политика не изменилась», — заключил он.
Ранее Марко Рубио заявил, что поиск решения украинского конфликта потребует новых предложений и нестандартных подходов. По словам госсекретаря США, предыдущие инициативы не смогли привести к согласию между сторонами.
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