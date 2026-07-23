Пьяный житель Электростали обстрелял с балкона подростка из ружья

В подмосковной Электростали пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматической ружья по 15-летнему подростку, который наводил порядок во дворе. О задержании злоумышленника рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошёл возле жилого дома на улице Чернышевского. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что несовершеннолетний в тот момент занимался уборкой придомовой территории. В это время с балкона четвёртого этажа по нему выстрелил нетрезвый жилец, в связи с чем юноша получил травмы.

Правонарушителем оказался местный житель 1990 года рождения, который и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Мужчину доставили в отдел, а оружие изъяли.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 16-летний подросток несколько раз выстрелил в женщину, которая сделала замечание его компании за запуск петард. Заявление о случившемся поступило от местного жителя, а сам конфликт произошёл во дворе дома на улице В. Шевелева. В настоящий момент полиция проводит проверку.