В Индии невеста вместе с любовником толкнула жениха со скалы

В индийском штате Махараштра расследуют убийство 26-летнего мужчины, которого, по версии следствия, невеста пыталась устранить вместе с тайным возлюбленным. Пара хотела скрыть преступление под видом несчастного случая. Об этом сообщило издание The Times of India.

Трагедия произошла 18 июня в городе Пуна. 20-летняя Сия Гоял отправилась вместе с женихом Кетаном Агарвалом к Железному форту — древней крепости в горах, расположенной примерно на высоте тысячи метров. Вскоре после поездки девушка сообщила родственникам молодого человека, что он якобы сорвался со скалы во время съёмки фотографий. Однако близкие погибшего усомнились в этой версии и обратились к правоохранителям.

Следователи выяснили, что у Гоял был тайный роман с 26-летним Четаном Чоудхари. По версии полиции, именно вместе с ним девушка разработала план нападения на жениха. Расследование показало, что подозреваемые заранее изучали различные варианты совершения преступления. Они осматривали несколько мест, где можно было бы инсценировать падение, после чего остановились на Железном форте.

Кроме того, правоохранители установили, что 14 июня Гоял уже пыталась самостоятельно столкнуть Агарвала со скалы, однако её попытка не увенчалась успехом. Через четыре дня она вернулась туда вместе с любовником, после чего мужчина погиб. После задержания подозреваемые объяснили свои действия желанием сохранить отношения с семьями. По их словам, открытый побег вместе мог бы опозорить родственников, поэтому они решили устранить препятствие для совместного будущего.

Ранее сообщалось о задержании жительницы индийского города Тане, которую заподозрили в убийстве мужа после бытового конфликта. По версии следствия, причиной ссоры стало невыполненное обещание приобрести для неё сари. 35-летний мужчина вернулся домой без подарка, который ранее обещал купить супруге, после чего между ними возник спор.