«Экономическая дуэль в небе»: Почему дешёвые дроны могут оказаться опаснее мощных ракет

Новое украиснкое военное руководство — врио министра обороны Евгений Хмара и свеженазначенный главком Михаил Драпатый — не скрывают, что главную ставку будут делать на террористические удары по российским тылам. В этом контексте западные СМИ раструбили о новом украинском дроне-камикадзе SkyFall. Военный аналитик Антон Трутце разобрал, насколько серьёзна эта угроза и почему ключевая битва сейчас идёт не за километры, а за рубли.

По мнению экспертов, создать такую машину реально — за годы спецоперации мы видели образцы, пролетавшие и полторы тысячи километров. Однако семь-восемь килограммов взрывчатки — это слишком мало для заводского цеха или моста. Даже с учётом кинетической энергии от столкновения такая боеголовка не превращает SkyFall в «изделие-убийцу».

Смысл разработки, отмечает Трутце в комментарии сайту MK.ru, совершенно в другом. Это дешёвый и скоростной расходник, нацеленный на массовость и распыление сил ПВО. У любого комплекса есть предел по числу одновременно сопровождаемых целей, и десяток таких «быстрых мелких» дронов оттянут на себя внимание расчётов, пока следом пойдут тяжёлые машины с мощной боеголовкой.

Аналитик не исключает, что на подобные аппараты начнут вешать уголковые отражатели, чтобы на радарах они выглядели как полноценные крылатые ракеты и вынуждали тратить дорогие боеприпасы большой дальности на дешёвую мелочь.

Здесь и кроется суть воздушной экономической дуэли, поясняет Трутце. Сбить такой дрон технически несложно: размах крыла делает его заметной целью, а войска ПВО за четыре с половиной года адаптировались к любым новинкам. Но сбивать копеечный аппарат ракетой «Бука» или С-300 — нерентабельно. Противник пытается заставить нас тратить миллионы на уничтожение его тысяч, поэтому сейчас активно разрабатываются зенитные ракеты меньшего калибра, которые стоят значительно дешевле и заточены именно под роевые цели.

Чем больше ресурсов уходит на отражение таких налётов, тем меньше их остаётся на наступательные действия. Противник это понимает, но и у нас работа идёт полным ходом: нужно не просто сбивать, а сбивать дёшево. Это и есть та самая «воздушная экономическая дуэль», которая по важности не уступает самим пускам.

Bloomberg со ссылкой на конструкторские круги сообщал, что аппарат Skyfall проходит финальные испытания. Заявленные характеристики: размах крыла — 3,5 метра, дальность — около 600 километров, крейсерская скорость — 700–800 километров в час, боевая часть — порядка семи килограммов. Бортовая электроника пока засекречена.