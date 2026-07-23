«Вырвал из рук отца»: В Ленобласти бультерьер вцепился в мальчика и сломал ему бедро

В деревне Коккорево Всеволожского района бойцовый пёс набросился на трёхлетнего ребёнка и его отца. Оба пострадавших получили серьёзные травмы.

Нападение произошло 20 июля, когда мужчина возвращался с прогулки вместе с сыном и своей собакой. Как рассказала 78.ru мать мальчика Юлия, бультерьер не тронул их питомца, а стал обходить семью со стороны ребёнка.

Последствия нападения. Фото © 78.ru

Пёс подбирался к лицу малыша. Отец успел прижать сына к себе и поднять на руки, однако собака схватила мальчика за ноги и буквально вырвала его из родительских объятий. Мужчина пытался отбить ребёнка, но сам получил рваные раны, которые пришлось зашивать.

У мальчика медики диагностировали три рваные раны на ногах, множество гематом и ссадин, а также открытый перелом бедренной кости. О тяжести повреждений семья узнала не сразу — о переломе сообщили лишь спустя несколько дней после обследования. Лечение возможно только в стационаре.

Последствия нападения. Фото © 78.ru

Хозяин бультерьера заявил, что собака «случайно вырвалась», и назвал питомца неагрессивным, предположив, что его могли спровоцировать. При этом Юлия утверждает, что нападения этого пса происходят в деревне уже не в первый раз.

Семья обратилась в полицию. Заявление зарегистрировано, владельца животного опросят, а материалы направят в ветеринарную службу для проверки собаки на заболевания. Степень тяжести вреда здоровью пока устанавливается, после чего произошедшему дадут правовую оценку. Хозяин бультерьера от общения с журналистами отказался.

Недавно в Подмосковье после нападения двух американских булли на пятилетнего ребёнка возбудили уголовное дело. Собаки пробрались под забором на детскую площадку в деревне Павловское под Истрой и накинулись на игравшего там малыша. Врачи диагностировали у него рваные раны головы, теменной области и левого плеча, а также гематому грудной клетки. Ребёнка госпитализировали, данных о его текущем состоянии пока нет.