Владельцу собаки, напавшей на внука Донцовой, может грозить до 8 лет тюрьмы

Владельцу собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, может грозить уголовная ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила юрист Екатерина Нечаева, отметив, что хозяин несёт полную ответственность за питомца и обязан возместить материальный ущерб, расходы на лечение и моральный вред.

«Если здоровью ребёнка нанесён урон, то в зависимости от степени тяжести может наступить и уголовная ответственность. Здесь действуют те же статьи УК, что и при обычной драке: статья 115 – за лёгкий вред, 112 – за вред средней тяжести и 111 – за тяжкий вред здоровью», — пояснила юрист.

Если повреждения признают тяжкими (например, опасными для жизни или приведшими к стойкой утрате трудоспособности), владельцу животного грозит до восьми лет колонии по статье 111 УК РФ. Кроме того, с него могут взыскать компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Обстоятельства нападения и степень тяжести травм ребёнка устанавливаются.