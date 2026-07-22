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Регион
22 июля, 14:34

Владельцу собаки, напавшей на внука Донцовой, может грозить до 8 лет тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Владельцу собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, может грозить уголовная ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила юрист Екатерина Нечаева, отметив, что хозяин несёт полную ответственность за питомца и обязан возместить материальный ущерб, расходы на лечение и моральный вред.

«Если здоровью ребёнка нанесён урон, то в зависимости от степени тяжести может наступить и уголовная ответственность. Здесь действуют те же статьи УК, что и при обычной драке: статья 115 – за лёгкий вред, 112 – за вред средней тяжести и 111 – за тяжкий вред здоровью», — пояснила юрист.

Если повреждения признают тяжкими (например, опасными для жизни или приведшими к стойкой утрате трудоспособности), владельцу животного грозит до восьми лет колонии по статье 111 УК РФ. Кроме того, с него могут взыскать компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Обстоятельства нападения и степень тяжести травм ребёнка устанавливаются.

Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой
Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Напомним, Дарья Донцова сообщила, что её семилетний внук пострадал от нападения соседской собаки возле дома, и его спас случайный прохожий. Мальчик в больнице с сильным стрессом, боится людей и отказывается от еды. СК возбудил дело.

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Анастасия Никонорова
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