Цена газа в Европе впервые с марта превысила $750 за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейской бирже в четверг впервые с 19 марта поднялась выше отметки $750 за 1 тысячу кубометров, сообщает лондонская биржа ICE. Такая динамика наблюдается на фоне нового витка напряжённости между США и Ираном на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на август на голландском хабе TTF достигли примерно $756 за тысячу кубометров, что соответствует 63,945 евро за МВт·ч по текущему курсу. С начала торгов стоимость выросла более чем на 1%.

Эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума с Ираном нанесли серию ударов по объектам на территории исламской республики в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Кстати, ранее в Еврокомиссии оценили готовность к зиме. Там заявили, что что уровень заполненности хранилищ в ЕС на данный момент не угрожает энергетической безопасности. Однако рынок остаётся нестабильным, а события в Ормузском проливе могут в дальнейшем оказывать влияние на цены на газ.