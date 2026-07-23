Генпрокурор Венгрии ушёл в отставку под давлением Мадьяра

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь заявил, что оставляет свою должность из-за нажима со стороны нового руководства страны. Текст заявления был направлен вице-спикеру парламента и одновременно опубликован на официальном государственном портале ведомства.

В своём заявлении Надь объяснил, что решение покинуть пост генпрокурора продиктовано исключительно стремлением оградить ведомство от потенциальных репутационных рисков. По его словам, он не может допустить, чтобы независимость и повседневная работа прокуратуры пострадали из-за политизированных и недостойных обсуждений, которые в последнее время ведутся вокруг его личности.

Габор Балинт Надь попросил освободить его от поста с 25 августа 2026 года.

Также ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок на фоне конфликта с новым премьером Петером Мадьяром подписал 17-ю поправку к конституции, которая автоматически прекращает его полномочия сразу после вступления в силу. Сам политик назвал эту поправку «беспрецедентной и позорной». Исполнять обязанности главы государства с 20 июля начала спикер парламента Агнеш Форстхоффер.