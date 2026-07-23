Диверсант из Коми получил 16 лет за попытку сбежать на Украину и вступить в ВСУ

Житель республики Коми, пытавшийся отправиться на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, приговорён к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, приговор 1-го Западного окружного военного суда вступил в законную силу. Суд назначил Вилинскому И.П. 1976 года рождения наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, из которых три года он проведёт в тюрьме, а также штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

ФСБ уточнила, что осуждённый намеревался вступить в запрещённую на территории России украинскую террористическую организацию для осуществления диверсионной деятельности. В дальнейшем он планировал выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых операциях против Вооружённых сил РФ.

Напомним, в конце октября 2025 года мужчину задержали при попытке выехать на Украину. Его остановили на поезде в Белгородской области, откуда он собирался пересечь границу. Следствие установило, что он поддерживал киевский режим и через Telegram связывался с куратором запрещённой организации. В рамках «проверочного задания» Вилинский сделал фото- и видеосъёмку объектов стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Печоре.