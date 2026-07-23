Суд в Москве взыскал €47 млн с немецкой Rheinmetall по иску военной прокуратуры

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск военной прокуратуры к немецкому оборонному гиганту Rheinmetall, взыскав с концерна более 47 миллионов евро. Данную информацию передал ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Заседание проходило в закрытом режиме. Помимо колоссальной денежной суммы, суд признал расторгнутым контракт, заключённый между структурами Rheinmetall и Министерством обороны России. Ответчиками по делу выступали три дочерние компании концерна, а также ещё две организации.

«Суд решил иск Московской военной прокуратуры к структурам Rheinmetall — Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH, Rheinmetall Aktiengesellschaft — и двум другим ответчикам удовлетворить в полном объёме. Взыскать с ответчиков 47 млн 202 тыс. евро и признать контракт ответчиков с Минобороны расторгнутым», — сказали в суде.

Предметом разбирательства стало соглашение, подписанное ещё в 2011 году. Речь в нём шла о строительстве и технологическом оснащении Центра боевой подготовки сухопутных войск в нижегородском посёлке Мулино. Немецкая сторона в одностороннем порядке свернула выполнение всех обязательств после введения антироссийских санкций в 2014 году.

Напомним, Rheinmetall — один из крупнейших оборонных концернов Европы, чья продукция активно поставляется на Украину. Ранее компания отгрузила Киеву первую партию артиллерийских снарядов со своего нового завода в Унтерлюсе, который был запущен в августе 2025 года. Первая партия насчитывает пятизначное число снарядов, а также включает метательные заряды, изготовленные на иных заводах компании. В Rheinmetall уточнили, что Украине уже передано более половины от общего объёма заказанных боеприпасов, а завершить оставшиеся поставки планируется до конца 2026 года.