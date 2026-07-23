Дайверы вернули блеск знаменитому «Христу бездны»

Итальянские дайверы очистили знаменитую подводную статую «Христос бездны», установленную в бухте Сан-Фруттуозо у побережья Лигурии. С поверхности памятника удалили скопившиеся морские организмы и загрязнения, сообщает Euronews.

Для работы специалисты использовали струи морской воды под давлением. Такой способ позволяет избавиться от ракообразных и бактерий, не повреждая бронзовую поверхность и не нанося вреда морской экосистеме.

Статуя высотой около 2,5 метра находится примерно в 300 метрах от берега между Портофино и Камольи, на глубине около 18 метров. Фигура Христа изображена с поднятыми к небу головой и руками.

Памятник установили в 1954 году по инициативе инструктора по дайвингу Дуилио Марканте. Скульптуру Гвидо Галлетти посвятили людям, погибшим в море, а для её отливки использовали в том числе переплавленные медали, детали кораблей и орудий.

Подводный монумент регулярно очищают, поскольку на бронзе накапливаются морские организмы. В 2004 году статую возвращали на дно после масштабной реставрации: тогда специалисты восстановили повреждённую руку и заменили основание.

Ранее в исследовании поднялась тема о возможных признаках гнойного гидраденита на статуе Микеланджело, но диагноз точно подтвердить нельзя. Учёные отметили анатомическую точность скульптора.