«Негативного опыта не бывает»: Психолог объяснила, как первая любовь помогает стать лучше

Эксперт по коммуникациям и психолог Таня Василькова в колонке для Леди Mail утверждает: любое чувство любви влияет на нас позитивно. Даже если отношения закончились, это всё равно опыт, а опыт делает человека сильнее.

По её словам, понятие «негативный опыт» часто становится маской, которую человек надевает, чтобы не смотреть в правду. А правда в том, что оба партнёра вносят вклад в разрыв. Важно задать себе вопрос: «Какой мой вклад в то, что отношения не сложились?» Ответ помогает взять ответственность, развиваться и не повторять ошибок.

Психолог советует не зацикливаться на боли, а быть благодарным за возможность испытать любовь — она дана не всем. Настоящее чувство не про эгоцентризм, а про счастье за другого человека.

Из первых отношений стоит вынести две вещи: опыт, который пригодится в будущем, и выход из детской позиции обиды. Любовь — это искусство, которому нужно учиться, как стоять на пуантах или писать картины маслом.

А ранее Life.ru писал, что гадание на бывшего партнёра работает по принципу игровых автоматов. По словам специалиста, такой подход не даёт изменений, а лишь усиливает тревогу и иллюзию контроля. Здоровый путь получения гормонов — прожить боль, выплакаться, принять ситуацию, а затем найти новое увлечение, которое будет приносить настоящую радость.