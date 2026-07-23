«Частота в эфире заменяет компетенцию»: Как узнаваемость в медиа создаёт иллюзию доверия к политикам

Доверие избирателей к политическим фигурам зачастую строится вовсе не на рациональной оценке их профессионализма. Как пояснил руководитель проектов КГ «Полилог», политический консультант Руслан Андреев, в массовой коммуникации работает более примитивный механизм: человека воспринимают как значимого просто потому, что он постоянно мелькает в информационной повестке.

Для большинства граждан политика существует как далёкая медиареальность. Проверить качество решений и реальное влияние депутата или чиновника рядовой избиратель не может, поэтому опирается на косвенные признаки. Кого чаще показывают, цитируют и зовут комментировать, тот и воспринимается как весомая фигура. Сам факт эфира подтверждает статус, пояснил эксперт в разговоре с RuNews24.ru.

Регулярное присутствие создаёт ощущение привычности, привычность — понятности, а понятность — иллюзию доверия. Даже если политик озвучивает откровенные банальности, регулярность его появления в кадре работает как легитимация: раз человека пускают в эфир, значит, он что-то собой представляет и в чём-то разбирается.

В перегруженной информационной среде люди не способны каждый раз перепроверять факты, биографию и результаты работы. Поэтому репутация всё чаще подменяется медийной частотностью — эвристическим механизмом, которым умело пользуются недобросовестные акторы.

Сегодня политик нередко определяется не доказанной эффективностью, а способностью закрепиться в инфополе. Это удобно и для аппаратной оценки: считать инфоповоды и охваты, вписывая любую фигуру в актуальный тренд на измеримость всего и вся, резюмировал эксперт.

Ранее психолог рассказала, что руководитель, который постоянно ищет виноватых и перекладывает ответственность на подчинённых, возможно, страдает «синдромом Мэри Поппинс». В основе такого поведения лежит внутреннее ощущение беспомощности: человек не способен принять груз ответственности за свою жизнь и поступки, поэтому подсознательно ждёт волшебника, который прилетит и решит все рабочие проблемы за него.