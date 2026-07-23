Эвакуация гражданского населения продолжается в Константиновке в ДНР. Российские бойцы помогают людям покинуть город и сопровождают их до безопасных районов. Об этом в видео, предоставленном Минобороны РФ, сообщил заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье.

«В данный момент у нас уже идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно. Ведём всегда по «птичкам», помогаем им, обеспечиваем также провизией по ходу их действий, пока они выходят», — сказал он.

Подразделения делают всё возможное, чтобы мирные жители смогли благополучно покинуть Константиновку.

Ранее стало известно о действиях украинских военных в отношении мирных жителей Константиновки в ДНР. Приводятся данные об атаках беспилотников на гражданских, ударах по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, а также о случаях гибели людей во время эвакуации.