«Тупая организация»: Рубио разнёс МУС и заявил, что США никогда к нему не присоединятся

Соединённые Штаты никогда не войдут в состав Международного уголовного суда, а остальные государства могут присоединяться к этой «тупой» структуре, если хотят. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин Маниле.

Он подчеркнул, что Вашингтон не входит в этот суд и никаких документов о вступлении никогда не подписывал.

«Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, её юрисдикция не распространяется на американцев», —сказал он.

Глава американской дипломатии также предупредил, что США не будут мириться с попытками МУС применить какие-либо меры к своим гражданам — ни в настоящем, ни в дальнейшем.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не грозит задержание на территории страны, несмотря на ордер МУС. По словам главы Белого дома, главы правительства еврейского государства не арестуют ни в каком виде и ни в какой форме, пока он находится в Штатах. Поводом для заявления стала позиция мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который вместе с юридическим департаментом города начал изучать возможность задержания израильского премьера.