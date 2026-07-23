«Ребёнок просто спал в кроватке»: Удар ВСУ по Воронежской области назвали убийством безоружных

Гибель трёхлетнего ребёнка в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область не может быть оправдана никакими политическими целями или так называемыми военными задачами. Об этом заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

В комментарии NEWS.ru Иванов задал вопрос: что сделал врагу ребёнок, который просто спал в своей кроватке? Это не война, а убийство безоружных, террор, направленный против самого святого — детства, жизни и будущего, констатировал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Киев давно переступил все мыслимые границы. Подобные действия он назвал преступлением против человечности, Бога и самой жизни, предупредив, что ответ будет жёстким и неотвратимым.

Иванов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребёнка, пожелав им сил и терпения в этот страшный час.

«Мы не простим и не забудем», — резюмировал он.

В ночь на 23 июля дроны ВСУ ударили по Воронежской области. Один из прилётов произошёл в пригороде, что привело к пожару, в котором погиб трёхлетний мальчик, его родители получили ранения. Ещё один местный житель был ранен.