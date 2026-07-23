Приговор Хачатуряну за насилие над дочерьми оставлен в силе

Напомним, родственники покойного столичного предпринимателя Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в сексуальном насилии и истязаниях собственных дочерей, потребовали повторного пересмотра уголовного дела. В середине мая они подали кассационную жалобу на уже вступивший в законную силу приговор. Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве тогда задержали трёх его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросах сёстры не отрицали содеянного, однако объяснили поступок тем, что у них не осталось иного выхода, поскольку отец на протяжении долгих лет подвергал их систематическому насилию. В 2021 году уголовное дело было возбуждено уже против самого Михаила Хачатуряна, но посмертно.