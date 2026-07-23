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23 июля, 11:26

«Дух Анкориджа» в прошлом: Почему контакты США с Зеленским не приближают мир на Украине

Эксперт Лукьянов: Разговор Уиткоффа и Кушнера с Зеленским не приблизит мир

Обложка © ТАСС / АР / Lisi Niesner

Обложка © ТАСС / АР / Lisi Niesner

Разговор Владимира Зеленского с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не приблизит урегулирование конфликта. Такое мнение «Газете.ru» высказал политолог Фёдор Лукьянов.

По его словам, звонок был формальным — американцы просто обозначили своё присутствие, а не перешли к активным действиям. Переговоры застопорились, потому что повестки для них сейчас нет, а «дух Анкориджа» уже остался в прошлом.

«Продолжаем диалог»: В Кремле раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером
«Продолжаем диалог»: В Кремле раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Напомним, ранее Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом. По его словам, состоялся хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию. Также экс-комик добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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