«Дух Анкориджа» в прошлом: Почему контакты США с Зеленским не приближают мир на Украине

Разговор Владимира Зеленского с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не приблизит урегулирование конфликта. Такое мнение «Газете.ru» высказал политолог Фёдор Лукьянов.

По его словам, звонок был формальным — американцы просто обозначили своё присутствие, а не перешли к активным действиям. Переговоры застопорились, потому что повестки для них сейчас нет, а «дух Анкориджа» уже остался в прошлом.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом. По его словам, состоялся хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию. Также экс-комик добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте.