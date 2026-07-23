92-летний «генерал-лейтенант ФСБ» с калашом приехал казнить тёщу, но ему дали по шее

Зеленоградский суд поставил точку в деле, аналогов которому в российской судебной практике едва ли удастся найти. Как проинформировали в пресс-службе столичного ГСУ СКР, на скамье подсудимых оказался 92-летний мужчина по фамилии России — он получил приговор в 11 лет лишения свободы за попытку расправиться с матерью бывшей сожительницы.

Жизнеописание осуждённого тянет на остросюжетный роман, выяснил сайт MK.ru. Окружающим он преподносил себя как носителя тайного ведического знания и потомка легендарных хранителей Вед. Другим знакомым пенсионер и вовсе рассказывал, что является отставным генерал-лейтенантом госбезопасности. В жилище красовалась вышитая эмблема спецслужбы, а единственным удостоверением личности служил паспорт СССР — секретный характер прежней службы якобы не позволял обзавестись современными документами.

Отошёл от дел «чекист», по его собственному рассказу, ещё в девяностые, после чего зажил затворником в частном доме под Солнечногорском. В 2009 году он свёл знакомство с обитателями Рязанской области, где росла 16-летняя девушка. Представившись целителем, старик убедил родителей позволить юной особе жить с ним и перенимать сверхъестественные способности. В этом союзе на свет появились трое детей.

Идиллия разрушилась, когда после перенесённого инсульта у старца испортился нрав. Гражданская жена собрала отпрысков и уехала к матери в Зеленоград. Виновницей разлада пенсионер счёл именно тёщу и вынес ей смертный приговор. Мартовским утром 2025 года он взял подаренный когда-то приятелем автомат Калашникова, на чужой машине добрался до нужного адреса и обесточил квартиру. Едва дверь приоткрылась, злоумышленник дёрнул спусковой крючок, но механизм заело. Нападавшего попросту вытолкали на лестничную клетку, а вскоре он уже давал показания оперативникам.

Запираться фигурант не стал, однако выдвинул версию, что потерпевшая — исчадие ада, член тайного боевого крыла и собственноручно травит зеленоградцев смертельными бациллами, а он лишь хотел её попугать. Психиатры диагностировали смешанное расстройство личности, но заключили, что подсудимый отдавал отчёт своим действиям. Суд назначил 11 лет колонии за покушение на убийство и незаконный арсенал.

Ранее в подмосковной Электростали пьяный мужчина открыл стрельбу по 15-летнему подростку, который наводил порядок во дворе на улице Чернышевского. Нетрезвый жилец с балкона четвёртого этажа выстрелил из пневматики в юношу, когда тот занимался уборкой придомовой территории, — подросток получил травмы.