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23 июля, 12:15

Иностранца приговорили к 15 годам за попытку поджечь храм в Барнауле

Иностранца осудили за попытку поджога храма в Барнауле. Обложка © Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

Иностранца осудили за попытку поджога храма в Барнауле. Обложка © Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

Иностранца осудили на 15 лет за попытку поджечь храм в Барнауле по заданию террористов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Иностранца осудили за попытку поджога храма в Барнауле. Видео © Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

Фигуранта 1984 года рождения признали виновным по двум тяжёлым статьям. Ему вменили покушение на теракт, а также участие в деятельности запрещённой на территории России террористической организации.

Суд установил, что мужчина действовал в интересах международной группировки. Он изготовил зажигательную смесь и прибыл к одному из храмов краевой столицы, чтобы устроить поджог. Довести задуманное до конца злоумышленник не сумел: оперативники ФСБ задержали его непосредственно в момент атаки.

Второй Восточный окружной военный суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. При этом первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме.

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Ранее еврейская община поблагодарила ФСБ за защиту синагоги в Ярославле. В конце июня оперативники предотвратили теракт в религиозном учреждении.

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Юлия Сафиулина
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