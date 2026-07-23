Зеленский: Свириденко предлагали должность посла Украины в США

Владимир Зеленский заявил, что предлагал Юлии Свириденко занять должность посла Украины в США. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам Зеленского, вопрос кадровых назначений продолжает обсуждаться. Он отметил, что ведёт консультации как с Юлией Свириденко, так и с Рустемом Умеровым.

Предложение Свириденко возглавить дипломатическую миссию в США не является секретом. При этом он отметил, что с уважением относится к нынешнему послу Ольге Стефанишиной.

«Это уже не секрет, что, действительно, при всём уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США», — сказал Зеленский.

Говоря о будущем Рустема Умерова, Зеленский сообщил, что пока продолжает рассматривать варианты его нового назначения. Окончательное решение, по его словам, ещё не принято.

Ранее Владимир Зеленский наградил Юлию Свириденко и Дениса Шмыгаля орденом Ярослава Мудрого V степени в День Украинской Государственности за вклад в развитие общественной жизни. Награда вручена экс-премьеру и первому вице-премьеру.