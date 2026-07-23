Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 12:05

Зеленский: Свириденко предлагали должность посла Украины в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что предлагал Юлии Свириденко занять должность посла Украины в США. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам Зеленского, вопрос кадровых назначений продолжает обсуждаться. Он отметил, что ведёт консультации как с Юлией Свириденко, так и с Рустемом Умеровым.

Предложение Свириденко возглавить дипломатическую миссию в США не является секретом. При этом он отметил, что с уважением относится к нынешнему послу Ольге Стефанишиной.

«Это уже не секрет, что, действительно, при всём уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко должность посла в США», — сказал Зеленский.

Говоря о будущем Рустема Умерова, Зеленский сообщил, что пока продолжает рассматривать варианты его нового назначения. Окончательное решение, по его словам, ещё не принято.

Зеленский не собирался возвращать Фёдорова на прежний пост
Зеленский не собирался возвращать Фёдорова на прежний пост

Ранее Владимир Зеленский наградил Юлию Свириденко и Дениса Шмыгаля орденом Ярослава Мудрого V степени в День Украинской Государственности за вклад в развитие общественной жизни. Награда вручена экс-премьеру и первому вице-премьеру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar