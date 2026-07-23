Зеленский не собирался возвращать Фёдорова на прежний пост

Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что предлагал Михаилу Фёдорову возглавить оборонное ведомство. Данную информацию передаёт УНИАН.

Он пояснил, что в ходе консультаций обсуждалось несколько направлений дальнейшей работы, но пост министра обороны в этом списке не фигурировал. Однако были слухи, что именно из-за «картонного Майдана», который вспыхнул в разных регионах Украины, Зеленский передумает убирать с поста Фёдорова.

Напомним, Фёдоров лишился кресла в ходе масштабных июльских перестановок в правительстве, и сейчас обязанности главы оборонного ведомства временно исполняет Евгений Хмара. Ранее Владимир Зеленский провёл встречу с уволенным министром обороны Михаилом Фёдоровым и заявил о намерении сохранить его во власти. По словам Зеленского, он предложил Фёдорову новую достойную позицию, связанную с технологическим развитием государства, которая позволила бы объединить всю технологическую составляющую.