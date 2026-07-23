Глава Венецианской биеннале сравнил спор с ЕК из-за РФ с басней «Волк и ягнёнок»

Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко сравнил конфликт с Еврокомиссией из-за участия России с басней римского поэта Федра «Волк и ягнёнок». Заявление прозвучало на презентации программы кинофестиваля.

В произведении античного автора хищник заранее решает съесть беззащитную жертву и лишь придумывает для этого обвинения. Сначала он утверждает, что ягнёнок мутит воду, хотя сам находится выше по течению, а затем вспоминает оскорбление, которого тот не мог совершить.

«Вместе с Федром мы могли бы сказать: вот он, волк из басни «Волк и ягнёнок»… Не имея реальной мотивации выступать против международной художественной выставки, Европейская комиссия решает наказать Венецианский кинофестиваль», — сказал Буттафуоко.

Брюссель лишил фонд гранта в размере двух миллионов евро после возвращения российского павильона на международную художественную выставку. При этом спорные средства предназначались не для этой экспозиции, а для проектов кинематографического направления.

Глава учреждения заявил, что три письма ЕК получили подробные ответы. Однако чиновники продолжали задавать одни и те же вопросы, словно представленных объяснений не существовало.

«Три письма от Европейской комиссии — учреждения, которое нас покинуло — получили три подробных ответа, но задавались одни и те же вопросы, как будто ответа не было. Всё изложено в письменной форме, у нас есть письменные доказательства всего этого», — подчеркнул он.

По мнению Буттафуоко, решение о наказании было принято заранее, а юридические доводы использовались лишь как предлог. В конце выступления он пошутил, что в происходящем, вероятно, виноват отец художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы — именно родителем ягнёнка волк оправдывает расправу в финале басни.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия рекомендовала отозвать у Венецианской биеннале грант после открытия российского павильона. В Брюсселе заявили, что финансируемые европейскими налогоплательщиками культурные проекты должны соответствовать ценностям ЕС. Биеннале проходит с 6 мая по 22 ноября, Венецианский кинофестиваль состоится со 2 по 12 сентября.