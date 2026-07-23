«Начнутся перебои с продуктами»: Кулеба предупредил украинцев о сложных временах

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных проблемах с поставками продовольствия в стране. По его словам, последствия ударов по инфраструктуре могут привести к серьёзным трудностям для экономики. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

Кулеба заявил, что Украина и Россия вступают в период масштабного противостояния, в ходе которого стороны будут наносить удары по экономическим объектам друг друга.

«Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — заключил он.

Ранее стало известно о прекращении захода грузовых судов в морские порты Украины. Навигация для такого транспорта была приостановлена 22 июля. Решение приняли сами судовладельцы.