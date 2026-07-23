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23 июля, 12:22

«Начнутся перебои с продуктами»: Кулеба предупредил украинцев о сложных временах

Кулеба заявил о возможных перебоях с продуктами на Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных проблемах с поставками продовольствия в стране. По его словам, последствия ударов по инфраструктуре могут привести к серьёзным трудностям для экономики. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

Кулеба заявил, что Украина и Россия вступают в период масштабного противостояния, в ходе которого стороны будут наносить удары по экономическим объектам друг друга.

«Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — заключил он.

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Ранее стало известно о прекращении захода грузовых судов в морские порты Украины. Навигация для такого транспорта была приостановлена 22 июля. Решение приняли сами судовладельцы.

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Милена Скрипальщикова
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