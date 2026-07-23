Такер Карлсон назвал Россию любимой страной и восхитился красотой Москвы

Американский телеведущий Такер Карлсон, совершивший несколько поездок в Россию, назвал её самой потрясающей страной из всех, где ему доводилось бывать. Своими впечатлениями он поделился в беседе с журналисткой Тарой Рид.

Карлсон подчеркнул, что не собирается переезжать, это не его культура, не его язык и не его история. Но как американец, не имеющий к стране никакого отношения и не владеющий русским, он нашёл её совершенно потрясающей.

Отдельно в беседе с коллегой из RT журналист высказался о западных стереотипах. Он припомнил недавний ужин в Британии, где весьма образованные люди рассуждали о «тоталитарной системе» и поголовной нищете россиян. Когда же Карлсон поинтересовался, бывали ли они в России лично, выяснилось, что все познания ограничиваются прочитанным.

В ответ он заметил, что Москва в разы красивее Лондона и значительно превосходит его размерами, чем немало удивил собравшихся. После этих слов, по признанию журналиста, на него тут же начали смотреть как на российского агента или кого-то в этом роде. Тем не менее Карлсон остался при своём мнении, назвав РФ лучшей из посещённых им стран.

Ранее Такер Карлсон высказал мнение, что Америка катится к революции, и её властям следует пересмотреть отношение к собственному народу. По его оценке, средний класс стремительно размывается, продолжительность жизни падает, а политическая элита игнорирует нужды граждан и манипулирует ими. Журналист подчеркнул, что не желает потрясений, но при сохранении нынешнего курса они неизбежны, а он лишь надеется, что смена политики обойдётся без насилия.