Крымское солнце вместо больничной палаты: Пульмонолог назвал лучшее лекарство от ХОБЛ

Минздрав РФ подготовил проект борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Реализация программы до 2030 года потребует финансирования в размере свыше 60 млрд рублей. Большая часть этих средств — около 58,3 млрд — пойдёт на обеспечение пациентов необходимыми медикаментами, которые раньше были недоступны. Пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с Life.ru высказал мнение, что текущее лечение стоит дополнить методами реабилитации.

Врач считает эффективным санаторно-курортный отдых, особенно в Крыму.

Крым летом, именно туда, как санаторно-курортное лечение. Желательно морем дышать, именно крымским морем. Особенно на мысе Фиолент очень полезно пребывать. Даже не у самого моря, а на мысе достаточно находиться. Там высокий берег, порядка 300 ступеней у храма Александра Невского. Это очень благотворно для лёгочных больных. Сергей Пурясев Пульмонолог

Такая терапия требует регулярности. Пурясев подчёркивает: для достижения результата пациентам необходимо находиться в благоприятном климате минимум месяц ежегодно.

Пульмонолог напомнил, что развитие опасного недуга зачастую связано с некорректным лечением острых воспалений. Недолеченные инфекции дыхательных путей, такие как пневмония или бронхит, постепенно трансформируются в хроническую форму. Дополнительными катализаторами выступают курение и работа в условиях загазованности — например, на шахтах или металлургических комбинатах.

Важно следить за ранними проявлениями патологии. К настораживающим признакам относят хронический кашель, усиливающийся по утрам, и одышку, которая постепенно нарастает даже при незначительных нагрузках. На наличие болезни также указывают частые респираторные инфекции и свистящие хрипы при дыхании.

Ранее Life.ru сообщал, что кошки в доме не влияют на частоту обострений астмы, её тяжесть и функцию лёгких. Значимой разницы в показателях контроля астмы, функции лёгких и результатах дыхательных проб не зафиксировали.