ФСБ задержала главу отдела полиции в Когалыме за превышение полномочий
ФСБ задержала начальника ОБЭП Когалыма. Обложка © Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области
В Когалыме по подозрению в должностном преступлении задержан руководитель отдела экономической безопасности местной полиции. Информацию об операции сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.
ФСБ задержала начальника ОБЭП Когалыма. Видео © Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области
Противоправную деятельность выявили оперативники регионального УФСБ, а силовую поддержку при задержании оказали бойцы Росгвардии. В отношении сотрудника ОМВД возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
По данным следствия, задержанный сфабриковал доказательную базу. Именно на этих сфальсифицированных материалах впоследствии и было построено уголовное дело. По сообщению ТАСС, фигурантом стал начальник ОЭБиПК ОМВД России по Когалыму Артём Лаптев.
Ранее сообщалось, что в Челябинске задержан бывший начальник управления областной прокуратуры Сергей Путяйкин, которому предъявлены обвинения в коррупции. Следствие инкриминирует Путяйкину совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
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