ФСБ задержала главу отдела полиции в Когалыме за превышение полномочий

В Когалыме по подозрению в должностном преступлении задержан руководитель отдела экономической безопасности местной полиции. Информацию об операции сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

ФСБ задержала начальника ОБЭП Когалыма. Видео © Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Противоправную деятельность выявили оперативники регионального УФСБ, а силовую поддержку при задержании оказали бойцы Росгвардии. В отношении сотрудника ОМВД возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

По данным следствия, задержанный сфабриковал доказательную базу. Именно на этих сфальсифицированных материалах впоследствии и было построено уголовное дело. По сообщению ТАСС, фигурантом стал начальник ОЭБиПК ОМВД России по Когалыму Артём Лаптев.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержан бывший начальник управления областной прокуратуры Сергей Путяйкин, которому предъявлены обвинения в коррупции. Следствие инкриминирует Путяйкину совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.