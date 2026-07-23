Улыбочки не будет: Почему фотография шаровой молнии может стать последней

Фотографировать шаровую молнию категорически нельзя, а за линейной лучше охотиться издалека. О правилах безопасности при встрече с небесным электричеством рассказал доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков.

Главный опасность касается светящегося шара. Если он возник в поле зрения, нельзя пытаться ни дотронуться до него, ни приближаться, ни снимать на камеру. По словам учёного в комментарии РИАМО, любой человек с гаджетом в руках в такой ситуации сам превращается в подобие антенны — это электрически заряженное явление, и разряд способен пройти прямо через устройство или сквозь стоящего рядом наблюдателя.

С линейными вспышками проще. Их вполне можно запечатлеть, но только с солидной дистанции. Если же разряд ударил где-то поблизости, задерживаться на этом участке не стоит. Сразу после попадания в грунт там формируется зона повышенного электрического напряжения, и передвижение по ней какое-то время остаётся небезопасным.

А ещё Владимир Бычков рассказал, что если в грозу волосы вдруг встают дыбом и тянутся вверх, это не жуткая примета, а физически точный предвестник удара. Так происходит, потому что мощное электрическое поле облака создаёт на предметах и теле человека заряд противоположного знака, и волосы буквально вытягиваются навстречу грядущему разряду. В такой момент надо немедленно уходить из опасной зоны.