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23 июля, 12:52

Соболев: Омский НПЗ работает в нормальном режиме после атаки беспилотников ВСУ

Обложка © Telegram / Пресс-служба ОНПЗ

Обложка © Telegram / Пресс-служба ОНПЗ

Омский нефтеперерабатывающий завод полностью восстановил работу после атаки украинских беспилотников. О текущем состоянии предприятия рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с AиФ.

Парламентарий лично посетил промышленную площадку и опроверг заявления украинской стороны о нанесении критического ущерба. Он назвал слухи о разгроме крупнейшего НПЗ откровенно ложными и не соответствующими реальности.

«Я там был. Действительно, был нанесён мощный удар 15 беспилотными летательными аппаратами. Из них 14 были уничтожены средствами ПВО, один попал в трубу. На устранение всех последствий потребовалось менее трёх суток», — подчеркнул генерал-лейтенант.

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Напомним, что Вооружённые силы Украины в начале июля совершили налёт беспилотниками на Омский нефтеперерабатывающий завод. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, большую часть летевших дронов нейтрализовали средства противовоздушной обороны. Обошлось без погибших и пострадавших.

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Юлия Сафиулина
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