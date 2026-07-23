В Армении арестовали двух военных по делу о доведении сослуживца до самоубийства

Суд в Армении заключил под стражу двух военнослужащих, которых обвиняют в доведении сослуживца до самоубийства по неосторожности. Решение принято в рамках расследования дела о гибели военного. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Двое военнослужащих, обвиняемых в том, что они по неосторожности довели военнослужащего до самоубийства, арестованы», — говорится в сообщении.

Расследование началось после гибели военнослужащего 21 июля. В рамках дела было инициировано уголовное преследование в отношении двух его сослуживцев. Фигурантами стали младший сержант и рядовой. Им предъявлены обвинения по статье о доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности.

Ранее сообщалось о расследовании случаев применения насилия в штурмовом полку ВСУ «Скала». Уголовное производство связано с избиением двух военнослужащих в Харьковской области. В рамках дела одному из бойцов предъявили подозрение в совершении преступления.