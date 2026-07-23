Госдума приняла закон об установлении отцовства детей погибших ветеранов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, регулирующих установление отцовства и регистрацию рождения детей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, появившихся на свет с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документам, установить отцовство можно будет при наличии нотариально заверенного согласия мужчины, которое он дал при жизни. Новые нормы распространяются на супруг погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, если беременность наступила в течение 5 лет после смерти мужа с использованием его биологического материала.

Для регистрации отцовства потребуется свидетельство о браке, нотариальное согласие мужчины на запись его отцом ребёнка и медицинский документ, подтверждающий использование биоматериала умершего супруга при проведении вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме того, закон предусматривает возможность заранее подтвердить выбор имени и фамилии ребёнка. Это также можно будет сделать с помощью нотариально удостоверенного согласия отца, в том числе предоставив матери право самостоятельно определить эти данные.

Второй закон устанавливает порядок внесения сведений об отце в запись акта о рождении. Для органов ЗАГС определён перечень необходимых документов, включая медицинское подтверждение использования биоматериала, нотариальное согласие и свидетельство о заключении брака.

Как отмечается в пояснительных записках, новые нормы позволят обеспечить детям право на установление отцовства и получение связанных с этим мер социальной поддержки, включая пенсию по случаю потери кормильца.

Ранее правительство продлило срок получения компенсаций для детей погибших военных и силовиков: теперь выплаты смогут получать совершеннолетние дети, окончившие школу, до 1 сентября года завершения обучения.