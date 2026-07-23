Замминистра войны США призвал закончить конфликт на Украине

Заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times заявил, что сейчас оптимальный момент для завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что с российской стороны целесообразно проявить рациональность и воспользоваться шансом, заключив сделку с администрацией Дональда Трампа, подчеркнув заинтересованность американского президента в мирном урегулировании. Колби также добавил, что Украина за время противостояния понесла огромные потери.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров встретился с американским госсекретарем Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Первая за год очная встреча длилась около 35 минут. Лавров подтвердил приверженность РФ ранее достигнутым договорённостям в Анкоридже, подробно рассказал о положении на фронте и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок вооружений в Киев. По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог через внешнеполитические ведомства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом предупредил, что не стоит ожидать прорыва сразу после встречи Лаврова и Рубио.