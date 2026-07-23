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Регион
23 июля, 13:30

Поставки пошли, лимиты растут: Володин заявил об улучшении ситуации с топливом

Володин сообщил об улучшении ситуации с топливом в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация с обеспечением российских регионов топливом заметно улучшается. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, положительные изменения фиксируются в том числе благодаря обратной связи с субъектами страны.

«Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Поставки горючего уже начали поступать сельскохозяйственным предприятиям. Это особенно важно во время уборочной кампании, когда потребность аграриев в дизеле возрастает.

Одновременно в регионах увеличиваются доступные объёмы. В некоторых субъектах власти также отменяют наиболее жёсткие ограничения.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что трудности на рынке топлива в России носят временный характер. Глава государства дал понять, что этот фактор не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России.

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Полина Никифорова
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