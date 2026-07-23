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23 июля, 13:20

«Хочу оставаться человеком среди людей»: Мадьяр сделал заявление после нападения

Мадьяр отказался усиливать охрану после инцидента с плевком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не планирует увеличивать число охранников после случая, когда прохожий плюнул ему на пиджак. Политик отметил, что хочет сохранять открытость в общении с гражданами. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Я и дальше не буду просить предоставить мне усиленную охрану. Я бы хотел оставаться человеком среди людей», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра произошёл на вокзале Нюгати в Будапеште. Неизвестный мужчина плюнул политику в спину, когда тот направлялся на презентацию программы развития железных дорог имени Габора Бароша стоимостью 3500 млрд форинтов.

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Милена Скрипальщикова
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