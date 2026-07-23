Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 13:57

Преображение звезды «Реала»: Винисиус-младший показал результат пластической операции

Винисиус-младший сделал операцию на подбородке и удивил фанатов

Винисиус до и после операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ virginia / @vinijr

Винисиус до и после операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ virginia / @vinijr

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус-младший удивил поклонников изменением внешности. Футболист рассказал о процедуре, направленной на улучшение линии подбородка. Этим он поделился в своих соцсетях.

Винисиус-младший сделал операцию на подбородке и удивил фанатов. Фото © X / vinijr

Винисиус-младший сделал операцию на подбородке и удивил фанатов. Фото © X / vinijr

Часть поклонников призналась, что была удивлена решением футболиста изменить внешность. При этом многие пользователи поддержали игрока и положительно оценили его новый образ. После публикации о преображении Винисиуса-младшего внимание вновь привлекла тема косметических процедур среди профессиональных футболистов.

Криштиану Роналду признан одним из главных разочарований ЧМ. Кто ещё провалил мундиаль?
Криштиану Роналду признан одним из главных разочарований ЧМ. Кто ещё провалил мундиаль?

Ранее голкипер сборной Кабо-Верде Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш) оказался в центре внимания после выступления на чемпионате мира 2026 года. Поводом для интереса стала встреча группового этапа с Испанией, завершившаяся со счётом 0:0. В этом матче вратарь совершил семь спасений после ударов соперников.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Футбол
  • Бразилия
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar