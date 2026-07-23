Преображение звезды «Реала»: Винисиус-младший показал результат пластической операции
Винисиус-младший сделал операцию на подбородке и удивил фанатов
Винисиус до и после операции. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ virginia / @vinijr
Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус-младший удивил поклонников изменением внешности. Футболист рассказал о процедуре, направленной на улучшение линии подбородка. Этим он поделился в своих соцсетях.
Винисиус-младший сделал операцию на подбородке и удивил фанатов. Фото © X / vinijr
Часть поклонников призналась, что была удивлена решением футболиста изменить внешность. При этом многие пользователи поддержали игрока и положительно оценили его новый образ. После публикации о преображении Винисиуса-младшего внимание вновь привлекла тема косметических процедур среди профессиональных футболистов.
Ранее голкипер сборной Кабо-Верде Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш) оказался в центре внимания после выступления на чемпионате мира 2026 года. Поводом для интереса стала встреча группового этапа с Испанией, завершившаяся со счётом 0:0. В этом матче вратарь совершил семь спасений после ударов соперников.
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