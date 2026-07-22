Вратарь Кабо-Верде Возинья попал в символическую сборную ЧМ-2026 по версии ФИФА

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш) включён в символическую команду чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбола. Список опубликовала пресс-служба ФИФА.

Поводом для такого внимания к спортсмену стала игра группового этапа против Испании, завершившаяся нулевой ничьей. В том поединке вратарь отразил семь ударов.

После финального свистка на страницу Возиньи в Instagram*. обрушилась лавина интереса. Всего за сутки аудитория футболиста выросла на 10 миллионов. К текущему моменту общее число подписчиков достигло отметки в 29,5 млн. Это наибольшее число фолловеров для футбольных голкиперов. Сначала представитель Кабо-Верде обошёл бельгийца Тибо Куртуа (18 млн), став самым популярныи среди действующих стражей ворот, а затем опередил и легенду сборной Испании и «Реала» Икера Касильяса (20,4 млн) и вышел на первое место в истории. В последние годы 40-летний вратарь выступал за португальский «Шавеш», а теперь ищет новый клуб.

Путь африканской команды на турнире прервался на стадии 1/16 финала. Там сборная Кабо-Верде в дополнительное время уступила Аргентине с результатом 2:3.

Помимо Возиньи, в символическую сборную вошли защитники Марк Кукурелья и Педро Порро (оба — Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина). Полузащита составлена из Джуда Беллингема (Англия), Родри (Испания) и Майкла Олисе (Франция). В линии атаки значатся Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Турнир проходил на полях США, Канады и Мексики. Впервые в истории участниками мундиаля стали 48 национальных сборных. Чемпионский титул завоевала команда Испании, одолевшая в финале аргентинцев в дополнительное время с минимальным перевесом 1:0. Бронзу взяла Англия, обыгравшая Францию в результативной перестрелке (6:4).

Награда самому ценному игроку досталась Родри. Лучшим вратарём назвали его соотечественника Унаи Симона, а звание молодого таланта получил ещё один представитель «Красной фурии» Пау Кубарси. Гонку бомбардиров выиграл Мбаппе, записавший на свой счёт 10 мячей.

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