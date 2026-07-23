Не по чину облегают: Турецкий губернатор лишился поста после фото в велошортах

Губернатора турецкой провинции Ардахан Мехмета Фатиха Чичекли сняли с должности после скандала вокруг его фотографий в обтягивающих велосипедных шортах. Чиновник появился в такой экипировке на публичном мероприятии, посвящённом спорту. Об этом пишет T24.

Решение об отставке было утверждено 17 июля президентским указом Реджепа Тайипа Эрдогана. Официальная причина в документе не указывалась, однако увольнению предшествовала волна критики из-за опубликованных в соцсетях снимков.

Оппозиционный депутат Инан Акгюн Альп заявил, что глава региона якобы уделял больше внимания своему интернет-образу, чем служебным обязанностям. Его также возмутило, что политик разъезжал по центру города в облегающей форме.

Бывший парламентарий от правящей партии Шамиль Тайяр счёл такой внешний вид несовместимым с серьёзностью государственной должности. Особенно неуместным он назвал появление в подобной одежде в консервативной провинции.

Сам Чичекли объяснил, что выбрал обычную спортивную экипировку. Он увлекается велоспортом, парусными дисциплинами и греблей, а своими акциями пытался привлечь соотечественников к активному образу жизни.

Отставка вызвала недовольство среди населения Ардахана. Петицию с требованием вернуть губернатора подписали более 10 тысяч человек, отметив его вклад в развитие молодёжных программ и велосипедного туризма.

Во время прощания сторонники проводили бывшего чиновника из города. Несколько велосипедистов сопровождали его автомобиль, выражая поддержку.

Весной громкий скандал в Турции разгорелся вокруг актрисы Ханде Эрчел. История с ордером на её задержание оказалась частью масштабного разбирательства, в котором упоминались представители шоу-бизнеса, спорта и крупного бизнеса.