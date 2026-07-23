Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 1000 человек

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило тысячу человек. Трагическую статистику озвучил глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея, пишет Sky News.

По данным министерства здравоохранения ДРК, к началу недели медики суммарно выявили 2473 случая заражения. В изоляторах и стационарах на тот момент оставались не менее 737 пациентов. Касея уточнил, что лабораторно подтверждена гибель от Эболы 1031 заболевшего. Он подчеркнул, что люди умирают из-за острой нехватки вакцин, лекарственных препаратов и отсутствия должного финансирования.

Вспышку зафиксировали 15 мая. Ключевая сложность заключается в том, что заболевание вызвано вирусом Бундибугйо. Против этого штамма на сегодняшний день не существует ни одобренных вакцин, ни проверенных протоколов лечения.

Нынешний виток эпидемии распространяется значительно стремительнее всех предшествующих. Для сравнения: во время смертоносной вспышки 2013–2016 годов, унёсшей более 11 тысяч жизней из 28 тысяч заболевших, отметка в тысячу погибших была пройдена лишь спустя восемь месяцев. Сейчас этот показатель достигнут примерно за десять недель.

Опасность вируса заключается в его чрезвычайной заразности. Инфекция передаётся при прямом контакте с рвотными массами, кровью, спермой инфицированного человека, а также через загрязнённые биологическими жидкостями поверхности и предметы.

Ранее ВОЗ выдвинул предположения, что реальные масштабы вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго могут в разы превышать официальную статистику. Опираясь на математическое моделирование, эксперты допускают, что число заразившихся как минимум в 2-4 раза выше подтверждённых показателей.